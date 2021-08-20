Антипрививочники в Финляндии преследуют детей и угрожают медикам

Детей и подростков, которые прививаются от коронавируса в Финляндии, преследуют местные противники вакцинации. Антиваксеры также угрожают медицинскому персоналу. Поэтому группа по борьбе с пандемией COVID-19 в регионе Канта-Хяме попросила о помощи полицейских, пишет Yle.

Стражи порядка должны обеспечить безопасность прививочной компании в Хямеенлинна. Дело в том, что противники вакцинации сделали школы и медучреждения объектами своего преследования. Они также угрожают муниципальным служащим в соцсетях.

После того, как в Финляндии начали вакцинировать подростков, из разных регионов страны стали поступать сведения о протестных акциях антиваксеров.

Так, в Тампере детям на смартфоны приходят сообщения о вреде прививок против коронавируса. В Турку антипрививочники пришли в две школы, пришлось вызывать полицию. В Хельсинки тоже задержали людей, пытавшихся проникнуть в школу.

В Риихимяки два взрослых ходили по школам и раздавали детям направленные против вакцинации материалы с ложной информацией. // Фото: Tiina Kokko / Yle