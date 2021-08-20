Бывший автовокзал в Хельсинки превратят в кинотеатр с барами

Здание старого автовокзала в столице Финляндии вскоре превратят в культурное место, где можно будет не только перекусить, но и посмотреть авторские фильмы. Стоимость проекта оценивается в 30 миллионов евро, пишет Yle.

В бывшем здании казарм в Камппи, где ранее располагался автовокзал, через несколько лет откроют трехзальный кинотеатр, бары и рестораны.

Финско-шведская ассоциация Konstsamfundet стала главным спонсором частного проекта, получившего название «Культурная казарма». (фото: Arkkitehtitoimisto Sarc, yle.fi)