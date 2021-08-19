Новые ковидные ограничения в Финляндии хотят отменять, не успев ввести

Требование о соблюдении безопасной дистанции в два метра на культурных мероприятиях в Финляндии снимут. То же самое касается и разделения публики на группы, заверил министр науки и культуры страны Антти Курвинен, передает Yle.

Министр написал в своем официальном Twitter, что министерство здравоохранения и социального обеспечения готовит новые инструкции на этот счет. Ккрвинен заявил, что эти правила соответствуют и его собственной позиции, и позиции министерства, которое он возглавляет.

Курвинен уточнил, что ограничения в первую очередь должны снять с мероприятий, уровень риска на которых считается низким.

Также власти должны срочно подготовить введение коронапаспорт. Это позволит проводить культурные мероприятия без опасений в дальнейшем.

Напомним, новые ограничения вступят в силу в столичном регионе 20 августа, в пятницу. Из-за них отменили почти все концерты фестиваля Helsingin Juhlaviikot.

Против ограничений выступили в Национальной опере, заявив, что откроют сезон без соблюдения требования о разделении публики на группы. // Фото: Matryx/Pixabay