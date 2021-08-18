Южная Карелия предложила пускать привитых «Спутником V» россиян

В одном из регионов Финляндии заговорили об открытии границ для привитых «‎Спутником V» россиян. Председатель регионального правительства Южной Карелии Юкка Копра считает, что Финляндия должна способствовать утверждению российской вакцины от коронавируса. Об этом сегодня сообщает издание Yle.fi. Приграничный к России регион хотел бы открыть восточную границу для вакцинированных туристов. Российская вакцина «‎Спутник V» все еще не получила одобрения европейского агентства по лекарственным средствам.

Копра заявил, что в Южной Карелии хотели бы вернуть движение через границу как можно ближе к допандемийному уровню. По его мнению, паспорт вакцинации мог бы стать отличным инструментом.

«Думаю, Финляндия вполне могла бы проявить активность в этом вопросе и связаться с российской стороной. Пригодность «‎Спутника» можно подтвердить самыми надежными и хорошими финскими методами. Так вопрос был бы решен. Мы вполне можем решить это с россиянами. Если какие-то данные от россиян еще недополучены, то их, конечно, необходимо получить. Уверен, что их нам предоставят, если мы попросим,

- считает Юкка Копра.

Финская граница для путешественников из России пока закрыта до 22 августа. (фото visasam.ru)