Южная Карелия предложила пускать привитых «Спутником V» россиян
В одном из регионов Финляндии заговорили об открытии границ для привитых «Спутником V» россиян. Председатель регионального правительства Южной Карелии Юкка Копра считает, что Финляндия должна способствовать утверждению российской вакцины от коронавируса. Об этом сегодня сообщает издание Yle.fi. Приграничный к России регион хотел бы открыть восточную границу для вакцинированных туристов. Российская вакцина «Спутник V» все еще не получила одобрения европейского агентства по лекарственным средствам.
Копра заявил, что в Южной Карелии хотели бы вернуть движение через границу как можно ближе к допандемийному уровню. По его мнению, паспорт вакцинации мог бы стать отличным инструментом.
«Думаю, Финляндия вполне могла бы проявить активность в этом вопросе и связаться с российской стороной. Пригодность «Спутника» можно подтвердить самыми надежными и хорошими финскими методами. Так вопрос был бы решен. Мы вполне можем решить это с россиянами. Если какие-то данные от россиян еще недополучены, то их, конечно, необходимо получить. Уверен, что их нам предоставят, если мы попросим,
- считает Юкка Копра.
Финская граница для путешественников из России пока закрыта до 22 августа. (фото visasam.ru)