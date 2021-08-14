Противники вакцинации детей прорывались в школу Хельсинки

Три противника детской вакцинации пытались попасть в школу в Хельсинки, однако их задержали полицейские. Нарушителей общественного порядка отправили в ИВС, сообщает издание Yle.

Информация о попытке проникнуть в школу появилась в Twitter полиции Хельсинки. Но о каком именно учебном заведении идет речь, стражи порядка не сообщили.

Они объяснили это соображениями безопасности. Известно лишь, что трое противников вакцинации детей силой прорывались в одну их городских школ.

Всех задержали и поместили в изолятор временного содержания. Там нарушители находились, пока в школе не закончились занятия.

Ранее издание сообщало, что в соцсетях идет кампания против прививок от коронавируса детям 12-15 лет. Но в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL и в Центре исследования вакцин называют вакцины безопасными для детей этого возраста. // Фото: Timo Nykyri / Yle