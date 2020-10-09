Опубликованы адреса 49 новых зараженных Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция обнаружена 8 октября. Их 49 человек.

Так, в городе появились новые очаги заражения. Это дом №18 по улице Мелентьевой, дом №7/4 по набережной Варкауса, дом №14Б по Октябрьскому проспекту, дом №24 по улице Горького, дом №23 по улице Зеленой, дом №12 по улице Софьи Ковалевской, дом №21 корпус 9 по Лососинскому шоссе, дом №1 по улице Толбухина, дом №21 по улице Ровио, дом №15 по улице Лизы Чайкиной, до №2 по улице Парфенова, дом №13 по улице Балтийской, дом №31 по улице Державина, дом №7А по улице Кооперативной, дом №21Б по улице Репникова и частный дом на улице Гвардейской.

Помимо этого, новые больные есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №6А по улице Пограничной, дом №19Б по улице Виданской, дом №26 по улице Мурманской, дом №4Б по улице Зеленой, дом №1 по улице Суворова, дома №43 и 47 по улице Чапаева, дом №32 по улице Черняховского, дом №48 по улице Мичуринской, дом №9 по улице Университетской, дом №4 по переулку Попова, дом №22 корпус 1 по улице Древлянка, дом №22 по улице Хейкконена, дома №29 и 33 по Лесному проспекту, дом №12 по улице Братьев Озеровых, дом №11 по улице Энтузиастов, дом №15 по Комсомольскому проспекту, дом №24 по улице Ровио, дом №42А по улице Котовского, дом №62 по проспекту Александра Невского, дом №37 по улице Кузьмина, дом №15 по улице Загородной, дома №55А и 57А по улице Калинина, дом №37 по улице Варламова и дом №24 по улице Пробной.

Всего к 9 октября в столице Карелии инфицированы 2568 человек.