У туристов, возращающихся из Финляндии, стали измерять температуру

У пассажиров «Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санкт-Петербургом, на территории России стали измерять температуру из-за коронавируса. Данная мера была введена российскими властями в начале марта, сообщает Yle.

Данная процедура была введена в начале марта, пояснил STT начальник пресс-службы VR Тату Туоминен.

На практике в поезде проводится дистанционное измерение температуры тел пассажиров. Если у человека обнаружится повышенная температура, его могут направить в одну из больниц Санкт-Петербурга для дальнейших тестов.

В VR заявляют, что измерение температуры в поездах «Аллегро» проводится от случая к случаю.

- Эта мера не влияет ни на график поездов, ни на что-либо другое.

К настоящему времени в поездах «Аллегро» не выявлено ни одного случая коронавируса.

Напомним, вчера глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, куда на обсервацию будут отправлять жителей Карелии, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV. Добавим, что в России вчера выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Подробнее об этом здесь.