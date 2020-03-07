07 марта 2020, 19:29
Общество

Минздрав Карелии выделил помещения для карантина по коронавирусу

На обсервацию будут отправлять граждан, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии помещений, куда будут направлять граждан, вернувшихся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV.

«Сегодня проверил подготовку помещений под обсервацию, в котором смогут находиться здоровые граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции Covid 19. Минздрав Карелии на себя взял эту работу, учитывая необходимость быстрой подготовки превентивных изоляционных мероприятий и возможность быстрого распространения инфекции», 

– пишет он.

Одно из помещений расположено в здании бывшего дома сестринского ухода на улице Мичуринской в Петрозаводске, резервный обсерватор – в деревне Ватнаволок Кондопожского района (турбаза). Решается вопрос с обеспечением обсервационных помещений мягким инвентарем, одноразовой посудой, средствами дезинфекции.

Добавим, что россиянам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирус, объяснили их права и обязанности. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на страницу в Instagram NadinNadin, которая оказалась на карантине в больнице в Коммунарке.

Девушка сфотографировала специальную памятку, в которой указано, что граждане, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV, должны пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. При этом лица, у которых не обнаружены симптомы ОРВИ, могут находиться на изоляции по месту жительства.

Среди обязательных условий также указан лабораторный контроль биоматериала, который осуществляется на день прибытия, а также на десятый день нахождения в стране. В случае выявления коронавируса в первый день пациента немедленно госпитализируют в бокс инфекционного стационара.

Граждане, которые прибыли уже с симптомами ОРВИ, госпитализируются при условиях максимальной изоляции и лабораторного контроля. Также госпитализации подвергаются члены семьи, близкие люди и коллеги пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Выписка пациентов осуществляется только при условии отсутствия клинических проявлений болезни и получения двукратного отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию.

В памятке также сказано, что находящиеся на обсервации для медицинского наблюдения граждане не имеют права покидать свои палаты.

Ранее мы писали о том, что сегодня в России выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Подробнее об этом здесь.

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