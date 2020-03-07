Выявлены новые случаи заболевания коронавирусом в России

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

«Трое больных – в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной – в Санкт-Петербурге»,

– говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие в последнее время посещали Италию. Сейчас всех их госпитализировали в инфекционные боксы.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение»,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ранее число зарегистрированных в России случаев заболевания коронавирусом достигло десяти: два – у граждан КНР, семь – у россиян, вернувшихся из Италии, один – у гражданина Италии (студент петербургского медвуза). С новыми данными можно говорить о 14 заболевших.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики зарегистрировано 80 813 случаев заболевания. За сутки прирост составил 103 случаев (0,1%). Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 07.03.2020 составляет 102 080 подтвержденных случаев (прирост за сутки 3 977 случаев; 4,0 %). В 88 странах мира вне КНР зарегистрировано 21 267 случаев (за последние сутки прирост 3874 случая, 21,9 %).

Как пишет Yle, в Финляндии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Два случая заболевания зафиксированы в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS и два случая – в Пирканмаа. В общей сложности в Финляндии зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом. Как мы писали ранее, один больной коронавирусом зарегистрирован в Южной Карелии.