Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России

В России задумались о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов «Российской газете».

По его словам, данные, которые поступают от всех участников оборота оружия, будут сведены в единую систему. В электронной форме предстоит взаимодействовать оружейным заводам, а также юридическим лицам – продавцам и владельцам. Как уточняет сайт «Российской газеты», лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.

«Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку»,

– отметил Золотов.

По данным издания, таким образом в ведомстве рассчитывают, что цифровая платформа появится уже в течение двух лет.