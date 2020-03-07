07 марта 2020, 13:48
Россия

В России в общей сложности выявлено десять больных коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал последние данные о распространении COVID-19 в мире

Сразу шесть новых случаев острого респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса, подтвердили в России за минувшие сутки: пять пациентов находятся в Москве, один – в Нижнем Новгороде.

«Все граждане посещали Италию в последние две недели»,

– говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев достигло десяти: два – у граждан КНР, семь – у россиян, вернувшихся из Италии, один – у гражданина Италии (студент петербургского медвуза). Граждане КНР вылечились и были выписаны, а трое граждан России, эвакуированные в конце февраля из Японии с лайнера Diamond Princess в Казань, остаются под медицинским наблюдением, однако тоже считаются выздоровевшими (ранее оперативный штаб сообщил об их выписке)

Роспотребнадзор также приводит мировые данные о заболевших коронавирусом.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики зарегистрировано 80 813 случаев заболевания. За сутки прирост составил 103 случаев (0,1%). Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 07.03.2020 составляет 102 080 подтвержденных случаев (прирост за сутки 3 977 случаев; 4,0 %). В 88 странах мира вне КНР зарегистрировано 21 267 случаев (за последние сутки прирост 3874 случая, 21,9 %).

Как пишет Yle, в Финляндии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Два случая заболевания зафиксированы в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS и два случая – в Пирканмаа. В общей сложности в Финляндии зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом. Как мы писали ранее, один больной коронавирусом зарегистрирован в Южной Карелии.

Минздрав Карелии рекомендовал гражданам ознакомиться с памяткой по профилактике коронавируса.

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