В финской Южной Карелии подтвержден первый случай коронавируса

В Финляндии растет количество заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки медики подтвердили еще три случая болезни, причем один из них - в Южной Карелии, граничащей с республикой Карелия.

По данным медиков, коронавирус этот человек привез из Северной Италии. Сейчас он на домашнем карантине, как и трое людей, которые близко контактировали с ним, сообщает «Фонтанка».

Всего в Суоми заболело уже 15 человек. Большинство из них - жители Хельсинки и столичного региона.

Напомним, для жителей Карелии подготовлена памятка о профилактике коронавируса. В мире вирусом COVID-2019 заразились уже больше ста тысяч человек.