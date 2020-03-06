Для жителей Карелии подготовлена памятка по профилактике коронавируса

Министерство здравоохранения Карелии порекомендовало жителям республики ознакомиться с памяткой по профилактике коронавируса, подготовленной Роспотребнадзором.

В связи с угрозой распространения вируса COVID-2019 рекомендуется соблюдать меры предосторожности в поездах. При планировании путешествия следует заранее уточнять эпидемиологическую обстановку. Рекомендуется использовать маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и есть исключительно термически обработанную пищу. Следует мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест.

Власти не советуют посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также культурно-массовые мероприятия с участием животных.

При любом недомогании необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. При обращении в медицинское учреждение в России следует сообщить врачу о времени и месте пребывания в КНР, если вы посещали эту страну.