Историк моды назвал известную актрису сотрудницей торгового зала

Историк моды Александр Васильев зачастую не очень лестно отзывается об имидже российских артистов. В этот раз под его критику попала актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Ольга». Об особенностях образа и гардеробе Яны Трояновой историк моды написал в своей авторской колонке в журнале «7 дней».

«Яна на самом деле больше похожа не на известную актрису, а на продавщицу продуктового отдела, вашу соседку по подъезду. У нее типичная внешность сотрудницы торгового зала: этакая крашеная блондинка с усталым от жизни лицом»,

– пишет он.

По его словам, Троянова оказалась не совсем готова к свалившейся на ее голову славе. Она не знает, как одеться, причесаться, как себя преподнести. Обладая красивой фигурой, стройными ногами, достаточно фотогеничным и привлекательным лицом, она выглядит совсем не как звезда сериала.

«Но может, именно этим она и нравится зрителю?»

– задает вопрос историк моды.

В своей колонке Васильев советует актрисе забыть про яркие цвета (красный, оранжевый) и контрастные сочетания: они больше идут брюнеткам, а Троянова – блондинка.

«Я бы также не рекомендовал ей носить альтернативные украшения, говорящие о низком и грубом вкусе: крупные золотые пуговицы, погоны, пряжки... Не нужно ничего, ассоциирующегося со стилем милитари. Потому что это делает Яну очень похожей на ее грубоватую героиню в сериале «Ольга»,

– пишет он.

Для справки

Яна Троянова родилась 12 февраля 1973 года в посёлке Лечебном Сысертского района Свердловской области. В 1978 году вместе с матерью переезжает в Свердловск (ныне Екатеринбург), где в 1990 году заканчивает среднюю школу. Окончила философский факультет Уральского государственного университета, защитив дипломную работу по психоанализу Зигмунда Фрейда. Училась в Екатеринбургском театральном институте. Работала в театрах Екатеринбурга. С 2015 года работает в качестве приглашённого артиста в Московском театре Олега Табакова. С 2019 года является ведущей реалити-шоу «Последний герой» на телеканале «ТВ-3».