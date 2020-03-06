Продавщица пропала после того, как ей ошибочно начислили два миллиона

В Москве работодатель ошибочно начислил около двух миллионов рублей продавцу с окладом 23 тысячи рублей. После этого женщина перестала выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

5 марта в ОМВД России по Тверскому району обратился представитель торгового дома с заявлением о том, что 29 октября 2019 года между руководством дома и гражданкой был заключен трудовой договор о приеме последней на работу в отдел молодежной и детской одежды на должность заведующей секцией с должностным окладом 23 тысячи рублей. Однако при исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1 989 500 рублей,

- рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что сумма была зачислена 27 ноября, после чего женщина перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения. Полиция проводит доследственную проверку по факту произошедшего.