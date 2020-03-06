Россиянам объяснили, как выплачивается зарплата помещенным в карантин

Больничный, связанный с карантином из-за угрозы распространения коронавируса в России, будет оплачиваться так же, как и по болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минтруда.

«Работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», - объяснили в ведомстве. Там добавили, что случаи введения карантина пока остаются единичными. Оснований для того, чтобы менять систему выплат, нет.

Особый режим из-за распространения вируса уже ввели в Москве. Теперь в столице граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении.

Кроме того, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до двух недель. Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников, тех, у кого температура повышена, будут отстранять от работы.

Напомним, в карантин по коронавирусу в Санкт-Петербурге попала студентка из Петрозаводска. Девушка учится в петербургском вузе, студент которого первым в городе на Неве подхватил коронавирус во время поездки в Италию.