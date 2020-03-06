Росстат назвал продукты, взлетевшие в цене в России

Огурцы, помидоры и чеснок заметнее всего подорожали в России в феврале. Об этом следует из материалов Росстата, которые публикует РИА Новости.

Заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы - на 19,5%, помидоры - на 12,4%, чеснок - на 11,1%, виноград - на 8%. Одновременно продолжилось снижение цен на апельсины - на 1,6%,

- сообщает ведомство. Больше всего, на 5,9%, среди продовольственных товаров подешевели куриные яйца. Снижение цен отмечалось в подавляющем большинстве регионов.

Среди остальных продовольственных товаров на 1-2,7% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, пшено, на 0,9% - продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания, на 0,4% - рыбу мороженную неразделанную,

- говорится в сообщении.

В свою очередь, на 0,8-1,2% выросли цены на живую и охлажденную рыбу, гречневую крупу-ядрицу, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, овощные консервы для детского питания, виноградные вина.