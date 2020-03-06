Шесть новых пациентов с коронавирусом подтверждены в России

За сутки в России подтверждены шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Пятеро заболевших из Москвы, один - из Нижнего Новгорода. Все россияне в последние две недели посещали Италию, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

Все эти люди находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание у них протекает в легкой форме, передает РИА Новости. Круг общения заболевших определен, все, кто с ними контактировал, взяты под медицинское наблюдение.

По данным на 6 марта, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тысяч человек по всему миру. Число летальных исходов - 3408, выздоровели почти 56 тысяч человек.

Минздрав Карелии рекомендовал гражданам ознакомиться с памяткой по профилактике коронавируса.