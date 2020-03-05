Синоптик предположил, что обычные российские зимы уже не вернутся

Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и традиционные зимы будут уходить в прошлое, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом. Эта зима - это статистический выброс. Такие зимы будут повторяться чаще, но рассчитывать, что это будет постоянно, не надо,

- сказал Вильфанд.

Он, однако, добавил, что зимы, к которым россияне привыкли, будут встречаться реже. Чаще погода зимой будет либо экстремально теплой, или экстремально холодной, заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март. Синоптики также прогнозируют, что лето в этом году будет «малиновым», поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.