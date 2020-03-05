Россиян ждет идеально теплое лето в 2020 году

Грядущее лето сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «малиновым», поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Об этом сегодня пишет «Газета.Ру».

«Лето получается очень классное. Я обозвал его «малиновым», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года – самое идеальное для здоровья людей»,

– сказал он.

Синоптик добавил, что аномально теплая погода будет наблюдаться и на протяжении всей весны.

Отметим, что аномально теплый март жителям России пообещал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Причину эксперт видит в отсутствии снега и не промерзшей за зиму почве.

Долгосрочный прогноз погоды на май от Гидрометцентра России читайте здесь.