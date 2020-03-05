Астролог рассказала, каким знакам Зодиака крупно повезет с работой

Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков Зодиака смогут реализовать свой потенциал, работая за рубежом. Со специалистом по звездам побеседовал корреспондент «Вечерней Москвы».

Кажетта высоко оценила шансы Дев на получение хорошей должности за границей. Когда дело касается карьеры, нет таких высот, которых не смогли бы достичь представители этого знака зодиака. Они всегда проявляют себя как высококомпетентные и преданные сотрудники, которым не бывает стыдно за результат своей работы. Если Дева захочет найти работу за границей, он или она обязательно отыщут способ это сделать. В лучшем случае это произойдет довольно быстро хитрыми обходными путями, а в худшем - придется выложиться на все сто и пройти целиком формальный путь к цели.

Смогут добиться успеха и Стрельцы. Работа за границей - это довольно распространенная мечта представителей этого знака зодиака, которой они, как правило, успешно достигают. Путешествия и постоянная смена декораций для них - неотъемлемая составляющая счастливой жизни, а рутина и однообразие их просто убивают. Поэтому в идеале за свою жизнь Стрелец должен не раз поменять местоположение на карте мира, а вместе с ним и работу.

Может повезти и Близнецам. Хорошие способности к иностранным языкам, легкий характер, ловкость и авантюризм делают представителей этого знака лакомым кусочком для работодателей за границей. Близнецы умеют брать от жизни все, поэтому от возможности жить и работать в другой стране они не только не откажутся, но и сами ее найдут. В совокупности с их способностью быстро адаптироваться к любой ситуации и обрести новые навыки успех гарантирован.

Неплохо сложатся дела и у Козерогов. Нет лучшего сотрудника, чем представитель данного знака зодиака. Качества и компетенции, которые способен проявить на рабочем месте Козерог, отметит любой работодатель в любой стране. Нередко переезд в другую страну в связи с повышением является логичным и закономерным этапом в их карьере.