Госдума ввела штрафы за дискриминацию некоторых категорий граждан

Госдума приняла закон, устанавливающий ответственность за дискриминацию инвалидов и пожилых людей при оказании им услуг. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается ввести штрафы за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом: за подобное деяние предлагается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров либо доступе к товарам (работам, услугам) по указанным причинам либо в случае неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно данная административная ответственность будет наступать за каждый случай.