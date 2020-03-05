Биологи рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин, потому что генетически предрасположены к этому, считают австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Исследователи поделились результатом своих научных изысканий с читателями Phys.org, сообщает «Вечерняя Москва».

Биологи протестировали гипотезу о том, что Y-хромосома не способна в полной мере обеспечить защиту организма с гетерогаметным полом (XY) от вредных мутаций в Х-хромосоме. Таким образом, вредные последствия должны проявляться у всех представителей данного типа.

Ученые проанализировали продолжительность жизни приматов, млекопитающих, рептилий, рыб, кузнечиков, тараканов, жуков, паукообразных и мотыльков. Оказалось, что в среднем обладатели гетерогаметного пола умирают на 17,6 процента раньше, чем гомогаметные.