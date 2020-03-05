Невролог рассказал об опасности храпа

Если вы терпите надоедливый храп партнера, то в таком случае «второй половине» стоит незамедлительно обратиться к специалисту, считает доктор медицинских наук, невролог Михаил Тардов. Беседу с врачом опубликовало агентство городских новостей «Москва».

«Храп нарушает качество сна не только самого храпящего человека, но и его пары, спящей рядом. Даже если звук не будит спутника (спутницу) храпящего человека, глубокий сон становится прерывистым или вовсе невозможным. Это приводит к тому, что сон не дает возможности отдохнуть, и, напротив, вызывает повышенную сонливость в дневное время; которая не просто ухудшает качество жизни во время бодрствования, но может быть опасна – особенно для водителей и лиц, работающих с движущимися механизмами»,

- сказал Михаил Тардов.

Он отметил при этом, что раздельный сон может стать выходом для одного из супругов, но влечет за собой риски для храпящего. Так, находящийся рядом с ним человек может заметить остановку дыхания во сне - апноэ. А храп, как пояснил врач, может быть одним из основных симптомов этого синдрома.

«Раздельный сон, как правило, в этом случае создает более комфортные условия для полноценного отдыха, хотя многое зависит от взаимоотношений в каждой конкретной паре. С другой стороны, в случае раздельного сна уменьшаются шансы на то, что один из супругов заметит остановку дыхания во сне второго супруга, которая может возникать на фоне храпа. В этом случае многие проблемы: повышение давления, утренние головные боли, ночные нарушения сердечного ритма, снижение потенции, дневная сонливость - не находят объяснения. В результате до 25% храпящих людей не имеют представления о нарушении дыхания во сне (апноэ). В этой ситуации стоит обратиться к врачу для проведения детального обследования, выявления причин и возможностей их решения. Если один из супругов заметил тревожный храп у второго - в его же интересах - посоветовать ему обратиться за медицинской помощью», - заключил Михаил Тардов.