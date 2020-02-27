Синоптики рассказали, какую погоду ждать в марте 2020 года

Федеральные синоптики обещали, что погода в марте 2020 года в Карелии будет обычной.

«Среднемесячная температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений. Норма для Петрозаводска – минус 4,4 градуса»,

– сообщал Росгидрометцентр в докладе о долгосрочном температурном прогнозе в России на январь, февраль, март 2020 года.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд недавно уточнил, что в европейской части России возможны морозы.

«Март – это зимний месяц по климатическому определению (в Карелию настоящая весна приходит во второй половине апреля – Прим. ред.). Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное»,

– сказал он.

И вот появилась развернутая информация о погоде на март 2020 года. Она была опубликована изданием «АиФ» со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

В связи с тем что Карелия находится на стыке двух округов, о погоде в республике надо судить с небольшими поправками. В частности, если говорить о севере и центре республики, то погодные условия в нем совпадают с природными явлениями, которые происходят в Северном федеральном округе.

В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура марта от -3 до -12 градусов, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 25-45 мм, что больше нормы.

В начале месяца пройдет небольшой снег, днем от -7 до -12 градусов. К середине первой десятидневки ожидается облачная погода с небольшим снегом, днем максимальная температура от 0 до -5 градусов. В конце первой декады подморозит от -3 до -8, ночью местами до -18 градусов, без существенных осадков.

К середине марта облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем от -0 до +5 градусов. В конце второй декады пройдет снег, местами метели, днем от -4 до -9 градусов, ночью местами не исключены 20-градусные морозы. В первой половине третьей десятидневки сохранится холодная погода, в отдельные дни пройдет небольшой снег, днем колебания температуры от 0 до -5, местами от -6 до -11 градусов. Завершится месяц облачной погодой с осадками, дневная температура от +1 до +6 градусов.

Если говорить о центре и юге Карелии, то здесь стоит ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге ожидаемая средняя температура марта около нуля, что на 1-2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 40-50 мм, что несколько больше обычного.

В начале месяца пройдет снег, ветрено, температура днем от 0 до -3 градусов, на дорогах гололедица. К середине первой декады пройдут небольшие осадки, днем от 0 до +5 градусов. В конце первой декады без существенных осадков, температура днем от 0 до -5, ночью подморозит до -10 градусов, на дорогах местами гололедица.

К середине месяца возможен небольшой дождь, днем от 2 до 7 градусов тепла. В конце второй десятидневки местами слабый снег, дневная температура от -1 до -6 градусов, ночью до 12 градусов мороза, на дорогах скользко. К середине третьей декады ожидается чередование небольших морозов и оттепели, пройдут небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Завершится месяц потеплением, пройдут небольшие дожди, дневная температура от+4 до +9 градусов.