Найдено объяснение аномально теплого марта в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в большинстве регионов России март будет аномально теплым. Причину эксперт видит в отсутствии снега и не промерзшей за зиму почве.

«Поэтому тепло, которое будет поступать от солнца, не будет тратиться на оттаивание земли, на разрушение снежного покрова»,

- приводит слова метеоролога ТАСС.

В этом месяце температура выше нормы ожидается практически на всей территории страны. По словам Вильфанда, особенно яркие аномалии прогнозируют в Центральном федеральном округе и на юге Западной Сибири.

Что касается нашей республики, то в Карелии практически каждый день разная погода. На смену ранней весне приходит очередная зима со снегом и легким морозцем, а затем наступает очередная оттепель. Как мы сообщали ранее, республика попала под воздействие средиземноморского циклона «Диана», который принес дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

По сообщению центра «Фобос», вторжение средиземноморского воздуха происходит по периферии активного циклона. Он накроет север и северо-запад страны, местами ожидается свыше 10 мм осадков. На большей части региона они будет выпадать в виде дождей, местами ледяных. По данным специалистов центра, в Карелии, Архангельской и Мурманской областях осадки будут переходить в снег. Из-за слякоти значительное повышение температуры не прогнозируется.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня-завтра +5+6, что, по мнению специалистов, достаточно близко к рекордным значениям, но в последующие дни похолодает. Зато, по прогнозу, ощутимо теплеть начнет к концу недели в центре страны.