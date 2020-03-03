Средиземноморский циклон «Диана» накроет Карелию

В начале марта на большей части Европейской России по-прежнему существенно теплее, чем в среднем многолетнем. Юго-западные потоки обеспечат вынос теплых воздушных масс, сообщает Гидрометцентр России. Теплый воздух дойдет и до Карелии. Только вот ждать от него хорошей погоды не стоит.

По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии» циклон «Диана», который сформировался в районах Средиземного моря, принесет в нашу республику обильные снегопады и порывистый ветер.

«Начиная с ночи 5 марта по южным районам, а днем по северным, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание снега на провода и деревья. На юго-западе в Приладожье сильные дожди, на остальной части южных районов умеренные дожди. В центре республики снег, временами сильный, мокрый снег, затем переход в дождь, метель. На севере снег, мокрый снег, метель, местами налипание. В некоторых районах Карелии не исключены переохлажденные дожди с последующим образованием гололеда. Температура воздуха составит от +1 на севере до +4 на юге республики. Ветер южных направлений, 4-9 м/с с порывами до 13-16 м/с.»,

– говорится в сообщении паблика.

По информации Гидрометцентра России, погода в карельской столице с четверга, 5 марта, будет выглядеть следующим образом:

А вот в Москву средиземноморский циклон, который идет из Африки и с Ближнего Востока, принесет почти майскую погоду. Столбик термометра может подняться до отметки +13 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог уточнил, что аномальное тепло приходит не только в Москву, но и на всю европейскую территорию страны. В Крыму и Краснодарском крае ожидается потепление до +22, в Адыгее до +24; в Воронежской, Курской и Липецкой областях до +15...+18 градусов.