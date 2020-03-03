03 марта 2020, 14:35
Общество

Для каратиста Кадашева потребовали 4,5 года лишения свободы

Спортсмена, избившего человека на глазах его ребенка, обвиняют по трем статьям уголовного кодекса

Государственный обвинитель назвал наказание, которое он хотел бы для мастера единоборств Джахангира Кадашева. В ходе прений обвинитель попросил лишить спортсмена свободы на 4,5 года.

Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил юрист Дмитрий Шамин. Он представляет в суде сторону потерпевшего, на которого Кадашев напал 25 августа 2018 года. Тогда Кадашев, являющийся титулованным каратистом и самбистом, десять минут избивал мужчину в одном из дворов Петрозаводска. Инцидент попал в объектив камеры «Ситилинка».

Кадашеву инкриминируют преступления по трем статьям уголовного кодекса. Это умышленное причинение легкого вреда здоровья, угроза убийством и порча чужого имущества. По версии следствия, во время потасовки Кадашев неоднократно угрожал смертью своей жертве. Кроме того, спортсмен наносил удары по принадлежащей потерпевшему машине; эксперты оценили повреждения почти в 840 тысяч рублей.

На видео, которое было опубликовано в 2018 году, можно заметить, как Кадашев толкает прибывшего на место драки сотрудника правоохранительных органов. За эти действия его наказывать не собираются.

В прениях Дмитрий Шамин заявил, что потерпевшему были причинены физические и нравственные страдания, он находился на лечении. По мнению Шамина, в ходе судебного заседания подсудимый и его защитники не привели ни одного доказательства его невиновности.

– Кадашев свою вину не признал, в содеянном не раскаивается, на путь исправления не встал. Совершал преступления во время отбытия наказания (за вымогательство – Авт.) с явным цинизмом и противопоставлением себя общепринятым нормам морали и нравственности, при этом он совершал преступление на глазах сотрудников полиции. Наличие на месте происшествия малолетнего ребенка потерпевшего и матери этого ребенка – жены потерпевшего – не были для Кадашева хоть какими-то сдерживающими факторами, – отметил юрист.

Он подчеркнул, что потерпевший намерен взыскать со спортсмена и материальный ущерб (почти 840 тысяч рублей), и компенсацию морального вреда – 400 тысяч рублей.

Отметим, что Джахангир Кадашев сам пытался взыскать 300 тысяч с портала «Карелия.Ньюс». Каратисту не понравилось, что журналисты написали о его регулярных драках в ночных клубах Петрозаводска. Также он напал на журналиста Илону Радкевич, которая пыталась сфотографировать его в коридоре суда. Кадашев тогда посчитал, что стал жертвой провокации.

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Карелия
Петрозаводск
Джахангир Кадашев
спорт
драки
Избиение
Суд
Дмитрий Шамин
журналисты