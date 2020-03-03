Для каратиста Кадашева потребовали 4,5 года лишения свободы

Государственный обвинитель назвал наказание, которое он хотел бы для мастера единоборств Джахангира Кадашева. В ходе прений обвинитель попросил лишить спортсмена свободы на 4,5 года.

Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил юрист Дмитрий Шамин. Он представляет в суде сторону потерпевшего, на которого Кадашев напал 25 августа 2018 года. Тогда Кадашев, являющийся титулованным каратистом и самбистом, десять минут избивал мужчину в одном из дворов Петрозаводска. Инцидент попал в объектив камеры «Ситилинка».

Кадашеву инкриминируют преступления по трем статьям уголовного кодекса. Это умышленное причинение легкого вреда здоровья, угроза убийством и порча чужого имущества. По версии следствия, во время потасовки Кадашев неоднократно угрожал смертью своей жертве. Кроме того, спортсмен наносил удары по принадлежащей потерпевшему машине; эксперты оценили повреждения почти в 840 тысяч рублей.

На видео, которое было опубликовано в 2018 году, можно заметить, как Кадашев толкает прибывшего на место драки сотрудника правоохранительных органов. За эти действия его наказывать не собираются.

В прениях Дмитрий Шамин заявил, что потерпевшему были причинены физические и нравственные страдания, он находился на лечении. По мнению Шамина, в ходе судебного заседания подсудимый и его защитники не привели ни одного доказательства его невиновности.

– Кадашев свою вину не признал, в содеянном не раскаивается, на путь исправления не встал. Совершал преступления во время отбытия наказания (за вымогательство – Авт.) с явным цинизмом и противопоставлением себя общепринятым нормам морали и нравственности, при этом он совершал преступление на глазах сотрудников полиции. Наличие на месте происшествия малолетнего ребенка потерпевшего и матери этого ребенка – жены потерпевшего – не были для Кадашева хоть какими-то сдерживающими факторами, – отметил юрист.

Он подчеркнул, что потерпевший намерен взыскать со спортсмена и материальный ущерб (почти 840 тысяч рублей), и компенсацию морального вреда – 400 тысяч рублей.

Отметим, что Джахангир Кадашев сам пытался взыскать 300 тысяч с портала «Карелия.Ньюс». Каратисту не понравилось, что журналисты написали о его регулярных драках в ночных клубах Петрозаводска. Также он напал на журналиста Илону Радкевич, которая пыталась сфотографировать его в коридоре суда. Кадашев тогда посчитал, что стал жертвой провокации.