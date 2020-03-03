03 марта 2020, 14:28
Госинспекторы рыбоохраны оштрафовали браконьеров на 33 тысячи рублей
У злоумышленников изъяли за прошедшую неделю более восьми килограммов незаконно добытой рыбы
Госинспекторы рыбоохраны выявили за прошедшую неделю в Карелии 20 административных правонарушений.
Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росрыболовства, инспекторы наложили штрафов на сумму 33 тысячи рублей.
Злоумышленники выплатили государству 3,4 тысячи рублей. Инспекторы изъяли 8,5 кг незаконно добытой рыбы, а также 17 орудий лова.