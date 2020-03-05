Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 5 марта

Сегодня, 5 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Осадки, местами сильные, в виде снега, мокрого снега, утром и днем по южной половине республики с дождем. Утром местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура воздуха +4-1, на севере до -4.

В Костомукше -1-3, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже 0-2, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале 0+2, пасмурно, сильный снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.