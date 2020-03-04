Сильный снег с дождем ожидается в четверг в Карелии

Завтра, 5 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Осадки, ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Ночью метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4, днем +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Осадки, местами сильные, в виде снега, мокрого снега, утром и днем по южной половине республики с дождем. Ночью и утром местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +1-4, по северным районам -6-11, днем +4-1, на севере до -4.

В Костомукше ночью до -8, днем -1-3, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже ночью до -7, днем 0-2, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале 0+2, пасмурно, сильный снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.