Мужчина умер на Петрозаводской ТЭЦ во время работы

Несчастный случай произошел на Петрозаводской ТЭЦ на этой неделе. В четверг, 5 мая, на рабочем месте умер мужчина. Приехавшие на место ЧП сотрудники скорой помощи не смогли спасти рабочего.

«5 марта 2020 года на территории городской ТЭЦ стало плохо сотруднику подрядной организации. Мужчина 1969 года рождения без видимых причин потерял сознание. Сотрудники станции оперативно вызвали скорую помощь. Мужчина скончался. Причина смерти устанавливается»,

– рассказали нашему порталу в пресс-службе филиала «Карельский" ПАО «ТГК-1»

По словам очевидцев, медики около 20 минут проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.