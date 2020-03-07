Горожане поддержали строительство детсада в парке «Каменный бор»

В школе №3 карельской столицыв пятницу, 6 марта, прошла встреча, посвященная развитию социальной инфраструктуры Ключевой. На вопросы жителей района ответили министр образования Республики Карелия Роман Голубев, заместители Главы Петрозаводска Любовь Иконникова, Юлия Мизинкова и Евгений Перов. На встрече также присутствовала депутат Законодательного Собрания от Ключевой Светлана Бачой, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

В ходе беседы были затронуты вопросы развития микрорайона, сокращения очередей в образовательные учреждения и перспектив строительства новых школ и детских садов.

Жители озвучили свои опасения, касающиеся строительства детского сада в парке «Каменный бор». В частности, были подняты темы безопасности воспитанников будущего учреждения, соблюдения строительных норм и ряд других. Кроме того, представители администрации заверили, что после завершения строительных работ в парк «Каменный бор» будет возвращен памятный знак Яше Степанову.

В конце встречи большинством голосов участники встречи поддержали строительство детского сада.

Напомним, массово рубить деревья начали в парке «Каменный Бор» в середине февраля. Возмущенные горожане обратились в прокуратуру, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Согласно первоначальному плану, в парке должны были построить ФОК, однако затем застройщик сообщил о планах постройки там мототрассы. Горожане испугались, что в парке в итоге появится очередной торговый центр.

25 февраля на совещание представителей правительства республики и городских властей было решено, что ни мототрассы, ни ФОКа в районе парка строить не будут. А вот строительство детского сада будет продолжено.