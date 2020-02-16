Петрозаводчане обратились в прокуратуру из-за вырубки леса на Ключевой

Петрозаводчан потрясла массовая вырубка леса недалеко от Каменного карьера на Ключевой. Фотографии и видео, на которых запечатлены десятки срубленных сосен и берез размещены в группе «Каменный бор».

На месте снесенных зеленых насаждений планируют построить детский сад, а также мотоспортивный комплекс «Мотоарена».

Как сообщает паблик «Крылья Карелии», вдоль вырубки проходит Ключевское шоссе, с другой стороны от вырубки расположен крутой скальный обрыв, в центре одной из двух вырубок находится могила 18-летнего Яши Степанова, бойца истребительного батальона, который погиб 1 октября 1941 года во время Великой Отечественной войны.

«Что планируют делать с могилой в год юбилея победы?»,

- задается вопросом паблик.

Между тем жители, взволнованные и обеспокоенные участью парка Каменный бор, направили обращения в прокуратуру Петрозаводска, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Горожане просят надзорные ведомства проверить законность выданных разрешений на инженерно-геологические изыскания на участке и вырубку леса, проверить на сколько соблюдено экологическое законодательство и закон по охране окружающей среды. Также петрозаводчане просят на время проверки наложить запрет на любые действия в парке. Также жители обратились за помощью к главе Карелии.

Напомним, ранее в другом микрорайоне Петрозаводска жители также встали на защиту зеленой зоны, когда узнали о планах по строительству коррекционной школы рядом с парком «Лягушка». Тогда жителей услышали, парк оставили в покое и вынесли вопрос по строительству учреждения на обсуждение и голосование.

Фото: vk.com