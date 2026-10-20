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20 октября 2026
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Происшествия

74-летняя женщина осталась жива после наезда на переходе

Петрозаводчанку сбили утром 19 октября на пешеходном переходе в центре города
машина, пешеходный переход
фото пресс-службы Госавтоинспекции

74-летняя женщина осталась жива после наезда на переходе в центре Петрозаводска. Как мы рассказывали ранее, авария произошла утром 19 октября в районе пересечения улиц Титова-Кирова.

В Госавтоинспекции сообщили, что 28-летний водитель автомобиля Skoda Rapid при проезде пешеходного перехода не уступил дорогу и сбил пешехода. Пожилая женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП 74- летняя петрозаводчанка получила травмы. Обстоятельства ДТП еще устанавливают.

В ГАИ встревожены статистикой гибели пешеходов. С 19 октября по вечерам на аварийных улицах начали дежурить сотрудники дорожной полиции.

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