Ранее судимый житель Карелии легко отделался по делу о краже

Пудожанин украл тысячи рублей у своего знакомого

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В суде Пудожа вынесли приговор ранее судимому 39-летнему местному жителю, которого обвиняли в краже денег.

Установлено, что летом этого года мужчина был в гостях у своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Злоумышленник увидел, где хозяин хранит деньги, дождался, пока тот заснет, и забрал себе 35 тысяч рублей.

В суде мужчина признал свою вину и сообщил, что вернул потерпевшему три тысячи рублей.

За преступление мужчину приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в размере 32 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу, уточнили в паблике Пудожского районного суда.