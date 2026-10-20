Разорвавшееся на ходу колесо привело к ДТП на трассе в Карелии

Пассажир пострадал в аварии на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

Фото ГАИ

Ранним утром 19 октября в Пряжинском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, на 423-м километре трассы «Сортавала» во время движения у автомобиля «Лада» разорвалось колесо. Из-за случившегося машину выбросило на барьерное ограждение. В аварии пострадал 39-летний пассажир отечественного автомобиля. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что пожар случился 19 октября в дачном поселке в Пряжинском районе.