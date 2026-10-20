Огонь полыхал в дачном поселке под Петрозаводском в понедельник

Гараж загорелся в СНТ в Пряжинском районе

Фото "Петрозаводск говорит"

В дачном поселке в Пряжинском районе в понедельник, 19 октября, произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии в СНТ «Антушевское» поступил на пульт дежурного в 17:34. На место инцидента выехали три единицы техники и 11 специалистов. Выяснилось, что на одном из участков на улице Лесной загорелся гараж. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина случившегося выясняется.

Ранее сообщалось о том, что дачный дом превратился в руины в тот же день в Падозере.