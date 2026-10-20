Пожар в многоэтажке в Петрозаводске поднял на ноги спасателей

Огонь вспыхнул в девятиэтажном доме на Кукковке 19 октября

Фото "Петрозаводск говорит"

В понедельник, 19 октября, в 12:50 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в доме №32 по улице Ровио в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, к горящей девятиэтажке выехали три единицы техники и восемь спасателей. Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из квартир. В результате возгорания пострадала кухня. Благодаря грамотным действиям специалистов пожар удалось оперативно потушить. О пострадавших не сообщается. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что Госавтоинспекция усилит рейды из-за гибели людей на дорогах Петрозаводска.