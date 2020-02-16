Парфенчиков рассказал о будущем хлебокомбината в Беломорске

Во время визита в Беломорск глава республики посетил местный хлебокомбинат. На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков рассказал, что в конце 2019 года хлебозавод приобрела костомукшская компания «Славяне хлеб».

«Новый собственник планирует в этом году провести полную модернизацию, капитальный ремонт помещений и запустить хлебопекарное производство, а также кондитерский цех и цех по выпуску мясных полуфабрикатов»,

- сообщил глава региона.

По его мнению, для развития пищевой промышленности и роста производства необходимо увеличение турпотока, так как внутренний спрос недостаточен:

«Особенно это актуально для будущего Беломорского хлебозавода, где планируется выпуск хлебобулочной, кондитерской продукции, лимонада, колбас и пельменей. Все это, наряду с нашей северной рыбой и иной местной продукцией, должно стать предметом спроса у туристов».

Власти намерены рассматривать эти вопросы в комплексе и оказывать поддержку предпринимателям, в том числе по продвижению на рынке сбыта.