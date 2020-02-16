Платная парковка заработала у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Около железнодорожного вокзала в Петрозаводске заработала платная парковка. Обозначена она оранжевыми конусами.

За полчаса водителям придется отдать 60 рублей, за час - 100 рублей, стоянка от 2 до 5 часов обойдется в 70 рублей в час, более 5 часов – 60 рублей в час. Такое объявление повесили организаторы парковки. Также организаторы известили, что не несут ответственности за повреждение или краж транспортных средств и не отвечают за сохранность вещей из транспортных средств.

Нововведение уже вовсю обсуждают в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». В сообществе сегодня опубликованы фотографии, где запечатлены ряды машин, выстроившихся вдоль остановки у вокзала. Вероятно, это водители, которым или не хватило места на «новой» платной парковке, или просто те, кто не захотел платить за стоянку.

Фото: участников группы «ДТП Петрозаводска и Карелии», Павел Французов