Мощный штормовой циклон принесет дожди и потепление в Карелию

Циклоны продолжают «атаковать» европейскую часть России. Только Карелия пережила наступление ураганного атлантического циклона «Сиара», как в начале недели окажется под воздействием нового.

Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» предупреждает, что воздействие мощного штормового циклона «Виктория» ощутят на себе жители всех районов республики уже в понедельник, 17 февраля. В начале недели прогнозируются дожди. Ожидается выпадение от 5 до 12 мм осадков, преимущественно в виде дождя.

О приближении циклона на Русский Север также предупреждали специалисты центра «Фобос». По их данным, особенностью атмосферного вихря является очень низкое атмосферное давление в центре. Перепад атмосферного давления приведет усилению скорости ветра на пути движения циклона до 25 -30 м/с. По данным центра, максимальная скорость ветра ожидается в начале недели на севере Карелии, в Мурманской, Архангельской и Ленинградской областях.

О сильном и порывистом ветре предупреждает и паблик. На юге республики порывы могут достигать 20-22 м/с, а на акваториях крупных водоемов и того больше - 24 м/с.

В республике существенно потеплеет. На севере температура будет в пределах +3, на юге +5, в Приладожье +6. С такими перепадами, вероятно, от снега не останется и следа. Ранее «Петрозаводска говорит» рассказывал о том, как аномальная зима скажется на природе Карелии. Подробнее в материале по ссылке.

Ожидается, что сильный ветер начнет сбавлять обороты во вторник, однако плюсовая температура сохранится.