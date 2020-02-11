Мощный циклон «Сиара» добрался до Карелии

Самый мощный атлантический циклон текущего сезона «Сиара», успевший оставить без света сотни тысяч домов в Европе, добрался до России. Об этом сообщают специалисты центра «Фобос».

По словам специалистов, барометры покажут низкое давление, что поспособствует усилению ветра в регионах Северо-Запада, но порывы свыше 25 метров в секунду не прогнозируются.

Порывы ветра свыше 20 метров в секунду могут усиливаться на Верхней Волге, в Вологодской и Архангельской областях, а также Карелии. Ранее жителей республики о порывистом ветре предупреждало МЧС.

По сообщению специалистов центра, приближение ураганного циклона россияне ощутили в минувший понедельник. В передней части вихря распространялся теплый воздух, в связи с чем, в некоторых городах на фоне солнечной погоды температура поднялась до рекордных плюс 4.

11 февраля стало немного прохладнее. Например, Ленобласть накрыли облачные поля циклона. На северо-востоке будет идти снег, на западе региона дожди. В переходной зоне возможны ледяные дожди. В центральной части страны будет заметно прохладнее. Оттепель задержится в Москве до субботы. Осадки в виде снега будут переходить в дождь.

«Сиара» задержится в России ненадолго. С четверга поток атлантического воздуха станет слабее, а температура днем понизится до 0, +1.

Фото: meteovesti.ru