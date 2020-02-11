Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром с порывами до сильного. Температура воздуха +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха -2+3 в течение суток.

В Костомукше 0+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже +1+2, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +1+3, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.