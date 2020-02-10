Тринадцать районов Карелии попадут в зону сильного порывистого ветра

МЧС Карелии разослало официальный бюллетень, в котором предупреждает об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах из-за сильного порывистого ветра в большинстве районов Карелии.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (дополнение к предупреждению о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 08/02 от 10.02.2020 г.) в течение суток 11 февраля 2020 г. местами по республике, преимущественно по южным и восточным районам, сохранится юго-западный, южный ветер с порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть (13 МО) - Петрозаводский ГО, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский муниципальные районы», - сообщает МЧС Карелии.

Граждан просят быть осторожными и соблюдать общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• ограничить выход и выезд автотранспортных и тракторных средств на лед водных объектов.

Погоду на предстоящую неделю в Карелии можно прочитать здесь.