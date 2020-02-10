Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Карелии

Блицкриг зимы оказался недолгим. Карелия вновь окрасилась на синоптических картах в оранжевый цвет. Аномально теплая погода пришла в нашу республику как минимум на пять ближайших дней.

В ближайшие двое суток, как сообщает Гидрометцентр РФ, погода в Петрозаводске будет очень теплой для этого времени года.

Во вторник, 11 февраля, будет пасмурно, пройдет мокрый снег с дождем, ветер будет юго-западный 5-7 м/с, температура воздуха будет от -1 до +2 градусов в течение суток.

В среду, 12 февраля, будет пасмурно, пройдет мокрый снег с дождем, ветер будет южный 3-5 м/с, температура воздуха ожидается в пределах от -1 до +1 градуса в течение суток.

В последующие дни прогноз погоды в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам Гидрометцетра РФ, среднесуточная температура воздуха в ближайшие пять суток – с 11 по 15 февраля – будет выше средних многолетних значений на 5-10 градусов. Максимальная ночная ожидается в пределах -6, максимальная дневная +3 градуса.