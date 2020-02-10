Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха 0+2.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха -2+3 в течение суток.

В Костомукше 0+2, пасмурно, дождь со снегом.

В Сегеже +1, пасмурно, небольшой дождь со снегом.

В Сортавале +1+2, пасмурно, дождь со снегом, временами сильный.

Геомагнитная обстановка в норме.