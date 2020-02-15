В Петрозаводске отважная бабушка перешла дорогу сквозь поток машин

В вечерний час-пик 14 февраля пожилая женщина совершила практически невозможное, учитывая, что пешеходв в столице Карелии сбивают регулярно. Она в целости и сохранности перешла дорогу в неположенном месте на оживленном перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского в Петрозаводске.

У женщины не было при себе ни волшебной палочки, ни посоха старика Гэндальфа, чтобы, вскинув руку, остановить поток машин.

Пешеход словно терминатор Т-1000 просочилась сквозь железное ограждение на перекрестке и неспешно пошла на противоположную сторону, вероятно, удивляя своим появлением водителей.

Ее бесстрашию даже посвятили несколько постов в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Возможно, женщина стала переходить проезжую часть, ориентируясь на светофор, регулировавший соседнюю «зебру».

Ранее бесстрашный пешеход была замечена на Ключевой. Тогда в объективы камер попало то, как женщина, не обращая внимания на машины, идет с сумкой-тележкой по проезжей части на улице Антонова.