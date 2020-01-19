Бесстрашный пешеход: женщина «гуляет» по дорогам на Ключевой

В группе «ДТП Петрозаводска» появилось видео, на котором запечатлено, как женщина, не обращая внимания на машины, идет с сумкой-тележкой по проезжей части на улице Антонова в Петрозаводске.

«Когда произошел сбой в «Матрице» и неожиданно загрузилась миссия «а-ля британский, японский, австралийский (нужное подчеркнуть) дальнобойщик». Один вопрос: почему же тогда на «запрещающий»,

– подписал видео автор.

Добавим, что судя по кадрам, женщина явно обходит скользкие тротуары, которые никто не посыпает песком.

Напомним, только в праздничные дни – с31 декабря по 8 января – в БСМП к травматологу обратились 660 человек, 50 из них были госпитализированы. Кроме того, помощь нейрохирурга понадобилась 225 пациенту, 31 из них – в условиях стационара. В связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и не посыпанных дворов Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил прокуратуру дать правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний, которые должны были предпринять все необходимые меры по устранению наледи.

Также на этой неделе стало известно, что мэрия Петрозаводска хочет отказаться от подсыпки улиц и дорог Петрозаводск песко-соляной смесью и перейди на альтернативные виды противогололедных материалов. Об этом разговор шел в Законодательном собрании Карелии.