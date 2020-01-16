Депутаты ЗС РК обсудили, как бороться с гололедом в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска хочет отказаться от подсыпки улиц и дорог Петрозаводск песко-соляной смесью и перейди на альтернативные виды противогололедных материалов. Об этом сегодня шел разговор на заседании парламентского комитета по вопросам развития транспорта, сообщает наш корреспондент из малого зала заседаний ЗС РК. Вопрос на заседании звучал так: «Чем обрабатывать дороги зимой, чтобы снизить количество аварий и снизить негативное влияние на окружающую среду».

Заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова рассказала, что сегодня используется песок и отсев горных пород. Сегодня это ежегодно обходится городу в 285 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, по ее словам, используют химические реагенты, которые обходятся значительно дороже. По подсчетам администрации, если использовать раствор хлористого кальция, то на противогололедные мероприятия в Петрозаводске будет уходить более 1 мдрд рублей. В то же время администрация Петрозаводска обратилась в ЗС РК с просьбой рассмотреть вопрос об отказе от использования песка и переходе на альтернативные виды обработки.

Депутат ЗС РК Эмилия Слабунова обратила внимание, что Москва тратит астрономические суммы на химреагенты и уже доказано негативное влияние химреагентов на здоровье людей и окружающую среду. Слабунова считает, что не нужно повторять ошибок российской столицы. Она подозревает, что возможно появился интересант, заинтересованный в продаже реагентов Карелии.

В ЗС РК предложили создать рабочую группу, чтобы детально разобраться в этой проблеме и найти сбалансированное решение, которое можно было бы распространить на всю республику.

Напомним, одной из главных проблем в начале 2020 года стал гололед, причем как в Петрозаводске, так и в других городах и поселках Карелии. Только с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года в БСМП Петрозаводска к травматологу обратились 660 человек, 50 из них были госпитализированы. В связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и не посыпанных дворов глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение проанализировать данные о полученных при падениях травмах и направить материалы в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку действий или бездействия всех тех, кто отвечает за уборку поселков и городов Карелии.